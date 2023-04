Confindustria,rappresentanza e contratti base per salario minimo

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "L'introduzione di un salario minimo legale non risolverebbe, di per sé, il problema di adeguare i salari più bassi": servirebbe "uno sforzo maggiore per il rispetto delle regole", rileva Confindustria, in audizione con la dg Francesca Mariotti di fronte alla Commissione Lavoro della Camera, sulle proposte di legge in materia di giusta retribuzione e salario minimo "A ben vedere - dice -, il vero problema del rispetto di un salario minimo adeguato prescinde dalla fonte che ne determina la misura", legge o contratto collettivo; "Il problema vero, almeno nel nostro Paese, sembra essere piuttosto quello degli strumenti volti a garantire l'effettivo rispetto del livello retributivo minimo stesso". Serve un "potenziamento dell'attività ispettiva" e "si pone anche una questione che attiene alla selezione della qualità della contrattazione collettiva", evidenzia l'associazione degli industriali che sottolinea: "Registriamo con favore che, in linea di massima, tutte le proposte di legge in esame finiscono per optare, in qualche modo, per un demando alla contrattazione collettiva". Tra i nodi da chiarire, non va alterato "il libero ed autonomo confronto negoziale tra le parti contraenti": sarebbe "un elemento distorsivo" confondere "salario minimo fissato per legge e salario individuato dalla contrattazione collettiva": la stessa direttiva europea non prevede "alcun tipo di commistione tra queste due distinte fonti di regolazione del salario". E c'è il nodo della rappresentanza: servono "criteri obiettivi", ed "occorre porre un serio argine al dilagante fenomeno dei cosiddetti contratti pirata" : "La soluzione della questione andrebbe affidata ad una autoregolamentazione delle parti ossia ad un grande accordo interconfederale" che coinvolga associazioni di impresa e sindacati. Confindustria ricorda il 'patto per la fabbrica' siglato nel 2018 con Cgil, Cisl e Uil che già delineava soluzioni per misurare "l'effettivo peso della rappresentanza" e che propone che il contratto collettivo individui "il trattamento economico minimo (Tem) e il trattamento economico complessivo (Tec)", delineando così "il quadro regolatorio più efficace per garantire un salario minimo orario adeguato". (ANSA).