Confindustria: Italia ferma, crescita zero nel 2019

Roma, 27 mar. (askanews) - L'Italia è ferma. Crescita zero, quest'anno, per l'economia italiana che è prevista sostanzialmente in stagnazione. Nel 2020 la situazione mostrerà un "esiguo miglioramento" con un Pil in aumento dello 0,4%. A lanciare l'allarme è il Centro Studi di Confindustria che, negli ultimi Scenari economici, ha rivisto nettamente al ribasso le previsioni formulate ad ottobre quando, per il Pil del 2019, stimava una crescita dello 0,9%. La revisione è dovuta per tre quarti alla minore domanda interna, per un quarto a quella estera.Si fa "urgente" il tema della domanda interna: gli investimenti privati sono per la prima volta previsti negativi dopo anni di crescita (-2,5% quest'anno, escluse le costruzioni). E', dunque, necessario, secondo il Csc, attivare misure che stimolino gli investimenti privati, come il ripristino del super ammortamento.A pesare sull'economia italiana sono, però, diversi fattori: una manovra di bilancio "poco orientata alla crescita"; nessuna "evidenza inequivocabile" di una netta riduzione de rapporto tra debito pubblico e Pil con "inevitabili riflessi sull'appetibilità dei bond italiani; consumi delle famiglie in rallentamento e propensione al risparmio in crescita; mercato dell'auto in difficoltà, a fronte della minaccia di dazi Usa.Secondo gli economisti di Confindustria, nel 2019, la domanda interna risulterà "praticamente ferma" e la recessione potrà essere evitata solo grazie all'espansione, non brillante, della domanda estera. A meno che "non si realizzi - osserva il Csc - l'auspicato cambio di passo nella politica economica nazionale".Il dato del Pil per la media 2019, statisticamente, risente anche della chiusura negativa del 2018. Lo scorso anno, infatti, è stato diviso nettamente in due. Nella prima parte l'economia italiana ha continuato a crescere, sebbene a ritmi molto ridotti. Nella seconda metà, invece, tutti gli indicatori hanno virato in negativo e il Pil ne ha risentito registrando un lieve arretramento. "A dimostrare l'inversione di tendenza - ha spiegato il direttore del Centro Studi di Confindustria, Andrea Montanino - è il dato sull'occupazione: nella prima metà del 2018 è cresciuta di 198mila unità, poi calata di 84mila nel secondo".Per il 2020 ci sarà invece il previsto aumento di circa tre punti delle aliquote Iva ordinaria e ridotta. Secondo le stime del Csc, l'attivazione delle clausole di salvaguardia determinerà una minor crescita del Pil il prossimo anno quantificabile in -0,3 punti percentuali, ma il rapporto tra deficit pubblico e il Pil migliorerebbe di 0,9 punti rispetto al tendenziale.L'Italia è l'unico paese dell'Eurozona, insieme alla Grecia, ad avere ancora un livello di Pil inferiore a quello pre-crisi. A fine 2020, il Pil è stimato su livelli ancora inferiori del 4,6 per cento rispetto al massimo toccato a inizio 2008, avendo però recuperato interamente la contrazione tra 2011 e 2013.