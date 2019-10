Confindustria a governo, non crea ansia

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - "Più che le incertezze del caso Umbria, rivolgo un appello al governo per darsi una linea di direzione e non creare ansia al mondo produttivo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea di Anima a Milano. "Ci sono - ha aggiunto - criticità che vediamo nel confronto con questo governo e non ultimo il conflitto al suo interno che non ci consente di capire la direzione da tenere". Questo governo aumenta le tasse alle imprese - aggiunge Boccia - e ad alcuni settori come ad esempio i due miliardi sulla plastica, una tassa rilevante". "E poi - conclude - c'è ancora il dibattito sulla sugar tax e anche qui si penalizzano i prodotti più che i comportamenti. C'è poi il dibattito sull'evasione fiscale, dove va bene elevare le pene per chi ha una sentenza definitiva ma non bisogna legare una distorsione sulla certezza del diritto".