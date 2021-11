Confindustria: Giovani Baroni nuovo presidente Piccola Industria

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - L'imprenditore Giovanni Baroni, fondatore e amministratore delegato della X3Energy di Parma, è il nuovo presidente per il biennio 2021-2023 della Piccola Industria di Confindustria. E' stato eletto oggi dal Consiglio Centrale della Piccola Industria di Confindustria e subentra a Carlo Robiglio che passa il testimone a fine mandato. Baroni, come leader della 'Piccola Industria', entra anche di diritto nella squadra del presidente Carlo Bonomi come vicepresidente di Confindustria. (ANSA).