Confindustria, domani sfida tra Calearo e Di Stefano per i Giovani

Roma, 25 giu. (askanews) - Si alzerà domani il sipario sulla nuova presidenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria. A sfidarsi, con voto online per via dell'emergenza Covid-19, sono il veneto Eugenio Calearo e il siciliano Riccardo Di Stefano. L'appuntamento per eleggere il successore di Alessio Rossi è per le 12 circa. I due candidati saranno presenti in viale dell'Astronomia ed è probabile un intervento di saluto, tramite videomessaggio, del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.Ad eleggere il presidente degli under 40, in carica per i prossimi tre anni, sarà il Consiglio nazionale dei Giovani. Insieme al presidente verrà eletta anche la sua squadra di vicepresidenti. Il nuovo leader degli under 40 entra di diritto nella squadra di Bonomi, in qualità di vicepresidente. Quest'anno, a causa della pandemia, il neopresidente dovrà però rinunciare al tradizionale debutto, a Rapallo, in occasione del Convegno dei Giovani.Calearo, classe 1982 e padre di due bambine, è laureato in Scienze Sociologiche all'Università di Padova, ha conseguito l'Mba (Master in Business Administration) presso la Hult International Business School, frequentando le sedi di Boston, Londra e San Francisco. Imprenditore di terza generazione e per passione è oggi membro del consiglio di amministrazione della Calearo Antenne, azienda in cui è anche responsabile delle relazioni con i grandi clienti. Calearo Antenne è un'azienda attiva nella produzione di antenne automotive dal 1957. Calearo è iscritto dal Gruppo Giovani Imprenditori di Vicenza dal 2000. Nel 2014 è stato eletto vicepresidente del gruppo con delega alle nuove imprese. Nominato presidente della Fondazione Primo Miglio 1609, ha gestito l'omonimo acceleratore di startup. Calearo è presidente del Gruppo Giovani Imprenditori del Veneto dal dicembre 2017.Di Stefano, da tre anni è nella squadra di Rossi come vicepresidente con delega all'education e al capitale umano. Nato a Palermo nel 1986 si è laureato in Giurisprudenza all'Università Lumsa. A 26 anni ha preso le redini dell'azienda di famiglia, la Officina Lodato, nata nel 1957 con sede in Sicilia ma operante su tutto il territorio nazionale nel settore dell'impiantistica civile ed industriale, per poi diversificare nella stessa filiera fondando Meditermica che si occupa di forniture all'ingrosso di materiale termoidraulico per aziende e operatori del settore.