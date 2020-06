Confindustria, Di Stefano è il nuovo presidente dei Giovani

Roma, 26 giu. (askanews) - Riccardo Di Stefano è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Lo ha eletto, con voto online il Consiglio Nazionale degli under 40 di Confindustria. Il siciliano Di Stefano ha avuto la meglio su Eugenio Calearo Ciman, l'altro imprenditore in corsa per la successione ad Alessio Rossi.Di Stefano resterà in carica per i prossimi tre anni. Insieme al presidente è stata eletta anche la sua squadra di vicepresidenti. Il nuovo leader dei Giovani entra di diritto nella squadra del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in qualità di vicepresidente.Il neopresidente era nella squadra di Rossi come vicepresidente con delega all'education e al capitale umano. Nato a Palermo nel 1986 si è laureato in Giurisprudenza all'Università Lumsa della sua città. A 26 anni ha preso le redini dell'azienda di famiglia, la Officina Lodato, nata nel 1957 con sede in Sicilia ma operante su tutto il territorio nazionale nel settore dell'impiantistica civile ed industriale, per poi diversificare nella stessa filiera fondando Meditermica che si occupa di forniture all'ingrosso di materiale termoidraulico per aziende e operatori del settore.