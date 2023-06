Confesercenti, meteo blocca le vendite, posticipare i saldi

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Spostare la data di inizio dei saldi estivi, prevista per il prossimo 6 luglio, al 21 luglio 2023, in considerazione delle avverse condizioni meteo degli ultimi mesi. A chiederlo è Fismo, la Federazione dei negozi di moda Confesercenti, in una lettera indirizzata a Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza Stato-Regioni.

"Aprile e maggio - scrivono i commercianti - sono stati caratterizzati dal maltempo e da temperature sotto la media del decennio, e lo stesso giugno è stato finora dominato da piogge e temperature instabili. Un quadro sfavorevole, che ha inciso sul ciclo primaverile delle vendite nel comparto. In questa situazione, l'avvio dei saldi rischia di seguire di pochissimo o addirittura di precedere l'inizio dell'estate meteorologica, costringendo di fatto i negozi a mettere 'in saldo' l'intero magazzino estivo senza avere avuto la possibilità di vendere al prezzo normale". (ANSA). .