Conferenza internazionale sul clima a Trento e Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - Si svolgerà a Trento il 5, il 6 e il 7 ottobre e a Bolzano l'8 ottobre "The second Dolomite conference on the global governance of climate change", una conferenza internazionale sul tema del cambiamento climatico organizzata da Axa Italia, Vision e Autostrada del Brennero, che ha come partner anche Trentino marketing e l'Università di Trento. L'ad di A22, Diego Cattoni, ha menzionato il progetto del 'Green corridor': "Saremo i primi a realizzare un corridoio, quello del Brennero, a zero incidenti e soprattutto a zero emissioni. Il tema della sostenibilità è non solo nel nostro passato e nel nostro presente ma anche nel nostro futuro".

Parlando di cambiamento climatico, ha spiegato il professore di fisica dell'atmosfera dell'Università di Trento, Dino Zardi, "non è questione di dire 'se' qualcosa stia cambiando. È solo questione di dire quanto sta cambiando, e soprattutto quanto cambierà. In questo momento dobbiamo fare lo sforzo per capire che cosa ci sta davanti". L'obiettivo finale della conferenza, organizzata con l'aiuto degli studenti della Bocconi e del Politecnico di Milano, è redigere un manifesto che verrà presentato alla Cop28 di Dubai. "Quello che ci distingue non è solo l'obiettivo finale, ma è anche l'approccio che abbiamo avuto, basato sulla contaminazione e sull'inclusione. La Dolomite conference ha questo tratto: unisce background completamente differenti e unisce generazioni completamente differenti", ha spiegato Giorgia Freddi di Axa Italia. L'amministratore delegato di Vision, Francesco Grillo, parlando di mobilità sostenibile ha affermato che "Non c'è solamente la questione dell'automobile elettrica: c'è molto di più. Mobilità sostenibile significa che le famiglie e le persone dovranno cambiare abitudini". Gli incontri di Trento si terranno al Muse, al Castello del Buonconsiglio, negli spazi dell'Università di Trento e in quelli della centrale idroelettrica di Riva del Garda. Quelli di Bolzano, invece, si svolgeranno nella sede dell'azienda Salewa e in Val di Funes. (ANSA). .