Confcommercio, 2023 a crescita zero in Sardegna e Calabria

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Si acuiscono i divari Nord-Sud", con il Mezzogiorno che nel 2023 "crescerà quasi tre volte meno del Nord. La Lombardia con una crescita dell'1,7% è la regione con la migliore performance, all'ultimo posto Calabria e Sardegna con crescita zero". Il Sud appare "fermo ai box" secondo l'analisi sulle economie regionali del centro studi di Confcommercio, diffusa in coincidenza con l'assemblea annuale: è un divario che si conferma "anche per i consumi con il Sud a +0,4% e il Nord a +1,2%". Per aree, la stima del pil 2023 è di un +1,4% per Nord-Ovest e per Nord-Est, +1,2% al Centro (e in media per il Paese), +0,5% al Mezzogiorno +0,5% (ANSA).