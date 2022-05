Commissione Ue approva aiuti Italia da 698 mln euro al turismo

Bruxelles, 11 mag. (askanews) - La Commissione europea ha approvato oggi a Bruxelles un regime di aiuti pubblici italiano da 698 milioni di euro, volto a sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla pandemia di Covid-19. Il regime di aiuti è stato approvato nell'ambito del quadro Ue temporaneo per gli aiuti di Stato (in vigore da quando è scoppiata la pandemia) e rientra nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, Pnrr. Una parte dei finanziamenti verrà dunque dal "Dispositivo per la ripresa e la resilienza" (Rrf), il Fondo Ue di Recovery. "Le imprese attive nel settore del turismo - ha ricordato la vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di concorrenza, Margrethe Vestager - hanno visto diminuire notevolmente le loro entrate a causa della pandemia e delle restrizioni introdotte. Questo regime da 698 milioni di euro consentirà all'Italia di sostenerle, aiutandole a coprire il fabbisogno di liquidità e ad assicurare la loro continuità operativa".Il regime concederà aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette o crediti d'imposta. Per le imprese turistiche, l'intento della misura è coprire parte dei costi legati all'ammodernamento delle strutture e degli impianti e all'efficientamento energetico. I beneficiari avranno diritto a un importo che copra fino al 50% dei costi ammissibili, entro un massimale di 100.000 euro per impresa.Per quanto riguarda le agenzie di viaggi e gli operatori turistici, la misura è intesa a coprire parte dei costi relativi alle ristrutturazioni e alle attività di sviluppo digitale. I beneficiari avranno diritto a ricevere aiuti sotto forma di un credito d'imposta che copra fino al 50% dei costi ammissibili, entro un massimale di 25.000 euro per beneficiario.Lo scopo del regime è soddisfare il fabbisogno di liquidità dei beneficiari e aiutarli a proseguire le attività durante la pandemia e nel periodo immediatamente successivo.La Commissione ha constatato che il regime notificato dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo. L'aiuto, in particolare, non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 30 giugno 2022.La Commissione ha approvato la misura dopo aver concluso che è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Ue e con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.