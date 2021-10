Commercio estero: Istat, extra Ue, settembre import +32,9%

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - A settembre L'Istat stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue 27, un calo congiunturale per le esportazioni (-1,1%) e un aumento per le importazioni (+0,6%). Su base annua l'export cresce del 5,1%. "L'aumento - osserva l'Istat - è particolarmente elevato per energia (+103,9%)". L'import segna una crescita tendenziale molto più sostenuta (+32,9%), con incrementi per tutti i raggruppamenti, i più marcati per energia (+102,4%) e beni di consumo durevoli (+49,8%). Il saldo commerciale a settembre è stimato pari a +1.671 milioni, in calo rispetto a settembre 2020 (+5.273). Diminuisce anche l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici (da +6.957 milioni per settembre 2020 a +5.075 milioni per settembre 2021). (ANSA).