Commercio estero: Istat, ad agosto import +31,7% anno

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Ad agosto 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le importazioni (+5,4%) che per le esportazioni (+0,6%). Lo rileva l'Istat sottolineando che su base annua si registra un aumento dell'export del 17,8% ed un incremento delle importazioni molto più sostenuto (+31,7%). La stima del saldo commerciale ad agosto 2021 è pari a +1.316 milioni di euro (era +3.929 ad agosto 2020). Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +4.502 milioni (era +5.521 ad agosto dello scorso anno). (ANSA).