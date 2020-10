Come funziona il nuovo sistema Ue di aiuti ai costi delle imprese

Roma, 15 ott. (askanews) - Un strumento di sostegno ai costi delle imprese, anche mediante "sovvenzioni dirette" che appare cucito sulle esigenze delle aziende più piccole e medie e con caratteristiche che sembrano conferirgli una spiccata flessibilità di utilizzo. Si tratta del nuovo sistema, destinato a realtà che abbiano subito un crollo di fatturato di almeno il 30% a causa della crisi pandemica, che la Commissione europea ha voluto inserire nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato" (Temporary Framework), adottato nel marzo 2020 per sostenere l'economia durante la pandemia di coronavirus e appena prorogato di altri sei mesi, fino a tutto giugno 2021.Con questo nuovo meccanismo "gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale". E nelle documentazioni formali successivamente pubblicate, Bruxelles spiega nei dettagli quali siano i requisiti per erogare questi aiuti e che giudicherà la compatibilità dei singoli interventi con le regole in base a 6 parametri.Primo, l'aiuto dovrà essere concesso entro il 30 giugno 2021 e coprire i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 giugno 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.Secondo, l'aiuto deve riguardare imprese che abbiano subito, nel suddetto periodo ammissibile, "un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019".Terzo, ed è uno dei parametri più dettagliati, è sulla definizione di "costi fissi non coperti". La Commissione spiega che si intendono "i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili". In pratica il fatturato meno i costi variabili durante lo stesso periodo ma, precisa Bruxelles, che non siano "coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti".Sempre nell'ambito di questo terzo aspetto, l'aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese per le quali l'intensità di aiuto può arrivare al 90% dei costi fissi non coperti.Bruxelles specifica ulteriormente che sono da considerare costi fissi non coperti "le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile". Gli aiuti possono essere concessi anche "sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione". I pagamenti eccedenti, avverte Bruxelles, andranno "recuperati".Quarto punto è un tetto massimo assoluto ai singoli interventi, che per il suo ammontare fa capire come questa misura sia mirata sulle Pmi e soprattutto le imprese piccole. "In ogni caso - si legge - l'importo complessivo dell'aiuto non supera i 3 milioni di euro per impresa".L'aiuto, inoltre, potrà essere concesso sotto forma di "sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti". Tutti i valori utilizzati, precisa poi la Commissione, sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.Quinto requisito regolamentare fissato dall'Antitrust Ue, guidato dalla vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager: questi nuovi aiuti "non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili".Sesto e ultimo punto, l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (come in generale altri aspetti del Temporary Framework). E' prevista, anche su questo, una deroga a favore di microimprese o piccole imprese purché non fossero già soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo, anche qui, che li abbiano già rimborsati) o aiuti per la ristrutturazione (salvo che il piano si sia già concluso).Un provvedimento, quindi, che potenzialmente potrà beneficiare a una platea vastissima di aziende e che potrebbe impegnare in maniera rilevante l'apparato pubblico per la sua "messa a terra".