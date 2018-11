[L’analisi] Le colombe di Bruxelles per cambiare la “manovra del popolo”. E il no che può avere conseguenze imprevedibili

Per ora, a Bruxelles volano alte le colombe, gufi e falchi sono rimasti nei loro nidi. La Commissione europea, infatti, ha reso ufficiale la bocciatura della manovra 2019 del governo italiano, con toni anche abbastanza secchi, ma la decisione è un evidente invito al dialogo e alla trattativa. Si comincerà a vedere sabato – quando il premier Conte cenerà insieme al presidente della Commissione, Juncker – se e in quale misura Roma ha intenzione di raccogliere l’invito, ma Bruxelles ha fatto quanto poteva per tenere la porta aperta.

Sembra strano dirlo, nel momento in cui l’Italia viene sottoposta, per la prima volta, ad una procedura per eccesso di disavanzo, ma dati i toni della sfida lanciata dal governo giallo-verde, il rischio era che la procedura fosse non per il deficit, ma la sua alternativa più brutale: il mancato rispetto della regola del debito. Nelle bizantine regole dell’Unione europea, la differenza è enorme. Ridotta e semplificata in numeri, la regola del debito (abbassarlo al 60 per cento del Pil, il prodotto interno lordo) comporterebbe, nella sua versione estrema, manovre (fra tagli di spesa e rincari di tasse) da 60 miliardi di euro per almeno 5 anni. Anche ammorbidita e rallentata, per renderla sopportabile, si tradurrebbe in una soffocante camicia di forza per l’economia, e per la politica, italiane. Rientrare dal deficit eccessivo, invece, potrebbe risolversi con un giro di vite di austerità di una quindicina di miliardi di euro circa, il prossimo anno.

L’EUROPA CHIEDE AUSTERITA’. Il parametro chiave, nella questione del deficit eccessivo, è, infatti, il disavanzo cosiddetto strutturale, ovvero che non considera né eventi eccezionali (l’alluvione in Veneto, il ponte di Genova) né la congiuntura, oggi in visibile rallentamento. Su questo capitolo, negli ultimi anni, Bruxelles ha concesso molto ai governi italiani, da Renzi a Gentiloni. In numeri, ha concesso a Roma di spendere 40 miliardi di euro più del previsto. In cambio, si aspettava che il momento del bilanciamento fosse arrivato. La prova doveva essere una riduzione del deficit strutturale pari allo 0,6 per cento del Pil, attesa per il 2019 (l’impegno era stato ribadito a luglio da Conte al vertice europeo). Bruxelles si sarebbe accontentata anche di molto meno, lo 0,1 per cento.

Ma ha considerato uno schiaffo, la scelta del governo gialloverde di alzare quel deficit strutturale dell’1 per cento. Rispettare gli impegni, dunque, significherebbe ribaltare la manovra, migliorando il disavanzo strutturale per il 2019 dell’1,6 per cento e, dunque, di 25 miliardi circa. Ma la Commissione si accontenterebbe di assai meno, probabilmente una quindicina di miliardi, quanto basta per dire che il deficit strutturale, anche se in modo quasi impercettibile, è diminuito. Ma è chiaro a tutti che questo vuol dire non solo tagli e rincari, ma anche la rinuncia a capitoli chiave, come il reddito di cittadinanza e la controriforma delle pensioni, che costano appunto quella cifra. Austerità, invece dell’espansione promessa. Insomma, rimettere la Manovra del Popolo nel cassetto, un’ipotesi che sia Lega che 5Stelle ritengono del tutto inaccettabile.

TEMPI LUNGHI. E’ l’elefante al centro del negozio di cristalli, che tutti, ieri, hanno preferito non vedere. A cominciare dai mercati, i veri arbitri di questa partita. Lo spread – la differenza di rendimento fra titoli italiani e tedeschi - è disceso, ieri, di oltre 20 punti, fermandosi a 311. I tassi chiesti per i titoli italiani si sono ridimensionati sia sulle scadenze lunghe che su quelle brevi. Anche le banche, in Borsa, hanno avuto un po’ di respiro. In parte, è un rimbalzo tecnico: i prezzi dei titoli avevano già assorbito la scontata bocciatura di Bruxelles e gli operatori hanno ricomprato i titoli venduti allo scoperto. In parte, è anche un giudizio politico: al contrario delle procedure per debito (mai aperte finora) quelle per deficit eccessivo sono abbastanza ricorrenti: Francia e Germania ci sono passate, in questo momento vi è sottoposta la Spagna. In parte, infine, quella lanciata da Bruxelles ieri è una procedura a tempi lunghi, che entrerà nel vivo solo a primavera.

Entro la prima settimana di dicembre, infatti, i viceministri dell’Economia dei diversi paesi approveranno la raccomandazione della Commissione per l’apertura della procedura. I tecnici di Bruxelles prepareranno una tabella di provvedimenti che l’Italia deve varare (i tagli e rincari per 15 miliardi di euro) e le scadenze entro cui questo deve avvenire. Il piano verrà ufficialmente approvato – a maggioranza – dai governi della zona euro, nel vertice in programma per il 22 gennaio. A questo punto, l’Italia ha 3-6 mesi di tempo (fra marzo e luglio) per varare la contromanovra richiesta. Se non lo fa può essere sottoposta a varie sanzioni, come il congelamento di alcuni finanziamenti e una multa pari allo 0,2 per cento del Pil (meno di 4 miliardi di euro) che possono salire a 12, nel caso che Roma si intestardisse a dire no.

LA CAMPAGNA PER LE EUROPEE. Il punto, naturalmente, è che questo è quello che sta facendo il governo italiano: dice no. Per motivi politici forse prima ancora che economici. La partita fra Bruxelles e Roma sul rispetto delle ingiunzioni della Commissione si gioca esattamente nelle stesse settimane della campagna elettorale delle europee di maggio. Finora le procedure per deficit eccessivo per gli altri paesi si sono chiuse senza troppi drammi, con qualche sforzo da parte dei paesi interessati e la Commissione che chiudeva un occhio, ma le capitali colpite non contestavano Bruxelles e si sforzavano di collaborare. Il clima nel rapporto fra Roma e tutto il resto dell’eurozona è completamente diverso e le conseguenze sono imprevedibili. Salvini e Di Maio possono pensare di lucrare, in campagna elettorale, sulle accuse all’Europa che vuole soffocare l’Italia, ma, negli altri paesi, dall’Olanda, alla Germania, all’Austria le campagne elettorali saranno condotte sul ritornello: non daremo soldi agli italiani perché se la spassino fra pensioni e sussidi. Lo stallo, insomma, rischia di prolungarsi anche al di là delle elezioni.

A far pendere la bilancia da una parte o dall’altra saranno i mercati. Un aggravamento della situazione delle banche o un taglio del rating potrebbero innescare una rincorsa dello spread a quei livelli (400 punti) che sono già stati dichiarati insostenibili. Ma potrebbe anche bastare la conferma – fra febbraio e marzo - che quella crescita economica che, secondo il governo gialloverde, giustifica e, insieme, rende possibile la manovra, il mitico sviluppo all’1,5 per cento, è irraggiungibile nel 2019. Ieri, un’altra organizzazione internazionale – l’Ocse, che raccoglie i paesi globalmente più ricchi – ha fornito la sua previsione sull’Italia ed è la più pessimista di quelle arrivate finora: 0,9 per cento.