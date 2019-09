Cnh Industrial: scorporo di Iveco e Fpt a inizio del 2021

Roma, 3 set. (askanews) - Dall'inizio del 2021 Cnh Industrial separerà le attività stradali e quelle non stradali per creare due gruppi indipendenti. Lo prevede il piano "Transform 2 Win", secondo cui ci sarà la separazione delle attività in due società quotate, una che raggrupperà il business "On-Highway" in cui confluiranno Iveco, Iveco Bus, Heuliez Bus oltre a Fpt Industrial e l'altra con i business "Off-Highway", che comprendono macchine per l'agricoltura, le costruzioni e i veicoli speciali.La scissione posizionerà le due entità "in maniera più adeguata per consentire loro di raggiungere gli ambiziosi obiettivi del piano e, al contempo, per ottimizzare il potenziale di creazione di valore per gli azionisti. Con il progredire del processo di separazione dei due business, i punti chiave del piano finanziario, così come le azioni di ristrutturazione, saranno disaggregati in piani pro-forma per ciascuno dei due gruppi".Il gruppo Off-Highway, con un fatturato pro-forma delle attività industriali del 2018 pari a 15,6 miliardi di dollari, sarà principalmente un'azienda produttrice di macchine per l'agricoltura (75% dei ricavi), sostenuta dal business delle macchine per le costruzioni (19% dei ricavi). I veicoli speciali (6% dei ricavi) rimarranno nel gruppo Off-Highway.Il gruppo On-Highway di nuova quotazione, con un fatturato pro-forma delle attività industriali di 13,1 miliardi di dollari, comprenderà i marchi di veicoli commerciali Iveco, Iveco Bus e Heuliez Bus (69% dei ricavi), insieme alle attività motoristiche di Fpt Industrial (31% dei ricavi)."Con la strategia Transform 2 Win - sostiene l'amministratore delegato Hubertus Muhlhauser - stiamo imprimendo una direzione nuova ed eccitante alla nostra azienda. Attraverso lo sviluppo di obiettivi ambiziosi ma raggiungibili per ciascun segmento e la riorganizzazione della nostra struttura societaria per creare due leader globali, tutti i nostri eccellenti segmenti saranno maggiormente in grado di esprimere il loro completo potenziale in termini di performance finanziaria, generazione di valore sia per gli azionisti sia, più in generale, per tutti gli stakeholder".