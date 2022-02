Cnh Industrial: 1,76 mld usd utile 2021 pre-scissione Iveco

Milano, 8 feb. (askanews) - CNH Industrial chiude il 2021, ultimo anno di attività prima della scissione di Iveco Group, con ricavi consolidati pari a 33,4 miliardi di dollari (in crescita del 28% anno su anno), un utile netto pari a 1,76 miliardi di dollari e un risultato diluito per azione adjusted pari a 1,35 dollari. L'Ebit adjusted delle Attività Industriali è pari a 2,114 miliardi di dollari, il più alto nella storia della società, mentre il free cash flow delle Attività Industriali è positivo per 1,751 miliardi di dollari.Nel quarto trimestre, CNH Industrial pre-scissione riporta ricavi consolidati pari a 9,1 miliardi di dollari (in crescita del 7% rispetto al quarto trimestre 2020), utile netto pari a 307 milioni di dollari, risultato diluito per azione adjusted pari a 0,25 dollari e EBIT adjusted delle Attività Industriali pari a 401 milioni di dollari (in diminuzione di 119 milioni di dollari). Free cash flow delle Attività Industriali positivo pari a 1,8 miliardi di dollari."Nel quarto trimestre abbiamo superato le aspettative gestendo la nostra catena logistico-produttiva, in particolare la carenza di microchip, meglio di quanto previsto, e pur ritenendo probabile che queste pressioni continuino, anche il nostro team ha dimostrato la capacità di saperle superare. Con una forza costante nei nostri mercati finali e nel portafoglio ordini, e una strategia globale per il futuro, CNH Industrial è entusiasta di iniziare il 2022 come "pure play" nel mercato delle macchine agricole e movimento terra", ha dichiarato il Ceo di Cnh Industrial, Scott Wine.