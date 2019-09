Clima, l'allarme del Wwf: 'Un miliardo di persone minacciate'

Roma, 25 set. - (AdnKronos) - Nessuna parte del mondo verrà risparmiata dagli effetti del cambiamento climatico con il surriscaldamento degli oceani e la fusione delle calotte polari e dei ghiacciai, che potrebbero provocare un rapido innalzamento del livello del mare che, a sua volta, potrebbe colpire un miliardo di persone entro il 2050. A lanciare l'allarme è il Wwf sottolineando che l'accelerazione dei cambiamenti che si verificheranno negli oceani e nella criosfera (ghiaccio marino e terrestre, ai poli e sulle montagne) è una delle conseguenze più drammatiche della crisi climatica. Il nuovo rapporto speciale dell’Ipcc, il panel scientifico sul clima dell’Onu, mostra che questi effetti continueranno e saranno irreversibili anche quando e se il clima si stabilizzerà. Per esempio, spiega il Wwf, alcune specie polari la cui sopravvivenza dipende dalla presenza del ghiaccio marino, come trichechi e pinguini, sono fortemente minacciate perché il loro habitat sta scomparendo.Tuttavia, è possibile riuscire a contenere i rischi peggiori, ma solo riducendo drasticamente le emissioni. "Non si può giocare d'azzardo con la vita delle persone. La politica non può contraddire la scienza. La posta in gioco è talmente alta che i leader mondiali devono agire ora per garantire un futuro al pianeta e investire in tagli rapidi e profondi alle emissioni di gas serra per contenere il riscaldamento globale entro 1,5° C, incrementando nel contempo in maniera significativa i finanziamenti per la resilienza e l'adattamento” commenta Stephen Cornelius, capo della delegazione Wff all’Ipcc. I dati. La fusione senza precedenti delle calotte glaciali e dei ghiacciai della Groenlandia e dell'Antartide è ora la causa principale dell’innalzamento del livello del mare globale, e avrà un impatto su centinaia di milioni di persone. I quattro milioni di persone che vivono nell'Artico si trovano davanti alla scomparsa delle loro fonti alimentari e lottano per impedire alle loro case di scivolare nell'oceano. Entro il 2050, con l'innalzamento del livello del mare e lo spostamento degli stock ittici a causa del riscaldamento dell'oceano e la loro costante riduzione, un miliardo di persone che vivono in zone costiere più basse saranno a rischio. Questo potrebbe portare a una migrazione su larga scala, poiché le persone fuggono dalle inondazioni e seguono i mezzi di sostentamento da cui dipendono. Lo scioglimento dei ghiacciai montani del mondo influenzerà l'accesso delle persone all'acqua, ma avrà anche conseguenze sulla produzione di cibo, di energia e sulle attività economiche lungo interi sistemi fluviali, oltre a condannare molte specie all'estinzione.