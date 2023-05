Cina-Usa, s'inasprisce guerra semiconduttori:da Pechino stop a Micron

Roma, 21 mag. (askanews) - Il gigante statunitense dei semiconduttori Micron ha fallito una revisione della sicurezza nazionale. Lo ha annunciato domenica l'agenzia cinese per la sicurezza informatica, invitando gli operatori di "infrastrutture informative critiche" a smettere di acquistare i suoi prodotti.L'episodio segna l'ultima escalation nell'aspra guerra dei chip tra Stati Uniti e Cina, con Washington che cerca di bloccare l'accesso di Pechino ai semiconduttori all'avanguardia.Le autorità cinesi hanno lanciato a marzo una revisione dei prodotti venduti nel paese da Micron, uno dei maggiori produttori mondiali di chip.I prodotti Micron "hanno potenziali problemi di sicurezza della rete relativamente seri, che rappresentano un grave rischio per la sicurezza della catena di approvvigionamento delle infrastrutture informatiche critiche della Cina e influenzano la sicurezza nazionale cinese", ha affermato in una nota l'amministrazione della sicurezza informatica (CAC) aggiungendo che "gli operatori di infrastrutture informatiche critiche in Cina dovrebbero smettere di acquistare prodotti Micron".

L'ampia definizione cinese di infrastruttura informativa critica comprende settori che vanno dai trasporti all'assistenza sanitaria."Abbiamo ricevuto dal CAC l'avviso di conclusione della sua revisione dei prodotti Micron venduti in Cina", ha dichiarato Micron in una nota. "Stiamo valutando la conclusione e valutando i nostri prossimi passi".Alla domanda se la società presenterà ricorso contro la decisione, una portavoce di Micron ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di continuare a impegnarci nelle discussioni con le autorità cinesi".Circa il 10 percento del fatturato annuo di 30,8 miliardi di dollari di Micron lo scorso anno proveniva dalla Cina, secondo i dati dell'azienda.Ma gran parte dei prodotti Micron venduti nel paese sono stati acquistati da produttori stranieri, avevano affermato in precedenza gli analisti, e non è chiaro se la decisione dell'agenzia della sicurezza informatica influirà sulle vendite ad acquirenti stranieri.La Cina nel 2021 ha annunciato regole per proteggere le infrastrutture informative critiche con requisiti di sicurezza dei dati più severi. Recentemente ha anche rafforzato l'applicazione delle sue leggi sulla sicurezza dei dati e contro lo spionaggio.La guerra dei chip tra Pechino e Washington si è intensificata lo scorso anno quando gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni all'accesso della Cina a chip di fascia alta, apparecchiature per la produzione di chip e software utilizzati per progettare semiconduttori.Washington ha citato preoccupazioni per la sicurezza nazionale e ha affermato di voler impedire che la tecnologia che potrebbe aiutare a sviluppare attrezzature militari avanzate venga acquisita dalle forze armate e dai servizi di intelligence cinesi.Nel 2021, la Cina ha importato semiconduttori per un valore di 430 miliardi di dollari, più di quanto ha speso per il petrolio.