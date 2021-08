Cina: Pcc verso nuove strette, in arrivo misure antitrust

(ANSA) - PECHINO, 30 AGO - Le mosse finora attuate in Cina per frenare "l'espansione caotica del capitale" ha mostrato risultati iniziali. E' l'analisi emersa dalla 21/esima riunione del Comitato centrale per l'approfondimento globale della riforma, tenuta nel pomeriggio sotto la guida del presidente Xi Jinping, che del Partito comunista è segretario generale, e dalla quale è emersa la volontà del Partito comunista di rafforzare la supervisione sull'economia digitale, sull'innovazione tecnologica e sulla protezione dei dati, intensicando le misure antitrust, quale ultimo segnale di nuove strette soprattutto sui colossi tecnologici. (ANSA).