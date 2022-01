Cina in controtendenza: banca centrale prosegue politica espansiva

Roma, 20 gen. (askanews) - La banca centrale cinese ha preso una direzione in controtendenza rispetto a quella assunta dai principali concorrenti internazionali: mentre la Federal Reserve Usa e la Banca centrale europea stanno ragionando su un possibile passaggio a politiche monetarie più restrittive, la Banca del popolo cinese (PBOC) oggi ha confermato la linea espansiva tagliando i tassi d'interesse.La PBOC, per il secondo mese consecutivo, ha tagliato il Loan prime rate (Lpr), il tasso primario di prestito a un anno, al 3,70% dal 3,80%. Il tasso LPR è il punto di riferimento per i tassi più vantaggiosi che le banche commerciali possono offrire alla clientela. Ha inoltre tagliato anche il tasso a 5 anni che scende dal 4,65% al 4,60% e, in questo caso, si tratta del primo taglio da aprile 2020.La mossa della banca centrale, che era attesa dopo che tre giorni fa lo stesso istituto era intervenuto iniettando fondi sul mercato e tagliando così la Mediumm Term Lending Facility (MLF) a un anno e il Reverse Repo a 7 giorni di 10 punti base, operazione che ha portato i due tassi rispettivamente al 2,85% e al 2,10%.Negli ultimi mesi, inoltre, la banca centrale cinese ha ridotto la quantità di riserva che le banche sono autorizzate a detenere, per cercare di far affluire liquidità al sistema produttivo e sostenere i consumi.Queste mosse s'inquadrano in un contesto internazionale che si sta mobilitando per affrontare due minacce in particolare: l'inflazione che ha alzato la testa sulla scorta della ripresa post-pandemica e la corsa dei prezzi dell'energia.Ma Pechino appare più preoccupata dall'andamento della sua economia. Il governo di Xi Jinping, che quest'anno affronta il sempre delicato appuntamento del Congresso del Partito comunista cinese, non ha iniziato nella maniera più ottimistica l'anno. L'ultimo trimestre del 2021 si è chiuso - secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica - con una crescita del 4 per cento che, se pure a portato il risultato del Pil 2021 a un 8,1 per cento di oltre due punti percentuali più alto del target minimo, segnala un'economia in rallentamento con una domanda interna non brillante.A pesare certamente è l'andamento della pandemia Covid-19 che continua a ripresentarsi nelle sue diverse varianti e che s scontra con la strategia radicale del Pcc che punta su un obiettivo di "zero corona" oggi difficilmente raggiungibile e molto oneroso in termini sociali ed economici, perché prevede massicci lockdown improvvisi che bloccano intere metropoli.Accanto a questo permangono una serie di punti interrogativi rispetto alla tenuta del sistema finanziario, alla luce della crisi di grandi sviluppatori immobiliari, come China Evergrande. Quest'ultima compagnia ha un'enorme esposizione a debito, sia onshore che offshore, e alcuni osservatori osservano l'evoluzione della sua crisi con la lente di chi ha visto crollare in passato giganti come Lehman Brothers.