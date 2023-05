Cina, disoccupati al 5,5% ma tra giovani quasi il quadruplo: 19,6%

Roma, 30 mag. (askanews) - Nel primo trimestre il tasso di disoccupazione medio in Cina ha segnato una limatura di 0,1 punti percentuali portandosi al 5,5% a livello urbano. Lo riporta l'ufficio nazionale di statistica cinese, secondo cui a marzo questa voce si è ulteriormente ridotta al 5,3%.

A fronte del dato generale spicca invece in negativo la dinamica del tasso di disoccupazione giovanile: nella fascia di età tra 16 e 24 anni è salita al 18,3%, 1,1 punti percentuali in più rispetto all'ultimo trimestre del 2022.E secondo i dati pubblicati a marzo la disoccupazione giovanile è ulteriormente aumentata, in controtendenza con la dinamica generale, al 19,6%. Secondo l'istituto cinese il principale motivo alla base di questo momento è che i laureati nel 2023 stanno iniziando entrare nel mercato del lavoro e che è aumentata la percentuale di giovani con maggiori livelli di istruzione.