Chora ha acquisito il 100% di Will media per 5,2 mln

Milano, 22 giu. (askanews) - Chora Media ha acquistato il 100% di Will Media per 5,2 milioni di euro. La notizia dell'accordo è riportata dal Corriere della sera, il valore della transazione lo riferiscono fonti ad askanews. Gli azionisti di Will, tra gli altri Imen Jane, Davide Dattoli e Francesco Fumagalli, hanno venduto la social company delle news su Instagram all'azienda di podcast fondata solo due anni fa da Mario Calabresi con Guido Maria Brera, Roberto Zanco e Mario Gianani."Come Chora - ha detto oggi al Corriere Calabresi, ex direttore di Repubblica - prevediamo di chiudere il 2022 con 5 milioni di fatturato, obiettivo simile anche per Will, risultato che ci porterebbe a break even". Oggi Will vanta 1,3 milioni di follower su Instagram e 300mila like su Facebook.