Cgil, Cisl e Uil a governo: subito confronto, serve discontinuità

Roma, 4 set. (askanews) - Cgil, Cisl e Uil chiedono al governo di avviare "nei prossimi giorni" un confronto sulle politiche economiche e sociali, un dialogo che dovrà segnare una "piena discontinuità". Al termine delle segreterie unitarie, i sindacati "sollecitano fin da ora una convocazione, nei prossimi giorni, da parte del nuovo esecutivo e l'apertura di un confronto vero sui problemi e sulle scelte economiche e sociali in vista della prossima legge di stabilità, avendo come riferimento imprescindibile la piattaforma sindacale unitaria di Cgil, Cisl e Uil, sostenuta dalla ampia mobilitazione degli scorsi mesi".Il nuovo governo "sarà valutato da Cgil, Cisl, Uil sulla base della capacità di dare risposte efficaci e concrete alle rivendicazioni contenute nella piattaforma, che resta il forte elemento unitario di coerenza dell'azione sindacale. Il confronto con il nuovo esecutivo dovrà segnare una piena discontinuità non solo per quanto riguarda le scelte di merito, ma anche sul metodo".