Ces 2023, il motorino pieghevole dalle dimensioni di una valigia

Las Vegas, 6 gen. (askanews) - Un motorino elettrico pieghevole da riporre sotto il tavolo dell ufficio o all ingresso di casa a fine giornata. Si chiama Tatamel ed è prodotto dalla start up giapponese Icoma che lo ha presentato al Ces 2023 di Las Vegas aggiudicandosi un Innovation Award oltre ad aver attirare la curiosità di visitatori e investitori."Tatamel significa pieghevole in giapponese: questo motorino elettrico si può piegare e con poche e facili azioni diventa grande come una valigia", ha spiegato Takuma Ogata di Icoma.Il motorino può raggiungere una velocità di 30 chilometri orari, si ricarica in tre ore e può funzionare anche da stazione di ricarica per device quali smartphone e tablet. Ha inoltre la predisposizione per installare in futuro dei pannelli solari sulle fiancate laterali. Il prototipo, di ritorno dal Ces, sarà lanciato sul mercato giapponese.