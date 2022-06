“Lo stipendio lo decidete voi, il giorno libero pure”. La provocazione di un ristoratore alla ricerca di personale

Manca personale. La stagione estiva è già partita ma per titolari di bar e ristoranti è un momento è drammatico: ci sono attività economiche costrette ad abbassare le serrande proprio per la carenza di manodopera . Per denunciare mesi e mesi di difficoltà nel trovare camerieri, baristi e pizzaioli Pierluigi Lucino, imprenditore leccese di 40 anni, ha deciso di pubblicare un post provocatorio su Facebook.

“Lo stipendio lo decidete voi”

Proprietario di una piccola pizzeria e un ristorante a Porto Cesareo in Puglia, Lucino con la stagione estiva ormai partita si trova in grosse difficoltà. Per trovare personale sul social ha scritto: “Cerco aiuto pizzaiolo, camerieri caffetteria e banconista bar per la stagione estiva. Lo stipendio lo decidete voi, il giorno libero lo decidete voi e gli orari anche. Intervistato dal Corriere, Lucino lamenta: “In tv e sui social si parla di imprenditori che sfruttano, in realtà io e i miei colleghi in zona non riusciamo a trovare persone disposte a lavorare nonostante stipendi più che dignitosi. Offro dai 1200 euro in su netti al mese e non trovo persone disponibili".

Il post su Facebook

Nonostante la disponibilità messa nero su bianco al post non hanno risposto, così le posizioni aperte dall’imprenditore sono vacanti da mesi. non trova candidati. Al ristoratore non è rimasto altro da fare se non ridurre il numero di pizze sfornate in una serata. “Non posso far lavorare troppo l’unica persona che ho, non sarebbe giusto”, spiega.

Il reddito di cittadinanza

Lucino al Corriere denuncia di aver anche ricevuto persone che chiedevano di lavorare in nero pur di non perdere il reddito di cittadinanza. “È paradossale ma è successo. In un contesto del genere piuttosto si aiutino gli imprenditori ad assumere in regola, no ai 5 euro l’ora sì ai contratti collettivi nazionali che ci sono e vanno applicati”, aggiunge.

La pandemia

Non solo reddito di cittadinanza anche la pandemia ha giocato un ruolo rilevante in questa situazione. “Con i ristoranti bar e pizzerie costrette a chiudere a causa dell’emergenza sanitari molti hanno trovato impiego nella logistica o in azienda. Sono mesi che posto annunci. È una situazione grave che sta mettendo in crisi la ristorazione locale non è fatta di imprenditori disonesti come si sente dire troppo spesso”, conclude Lucino.