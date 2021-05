Cementir Holding, per S è investment grade con rating BBB

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Standard & Poor's ha assegnato a Cementir Holding N.V. un issuer rating di 'BBB- con Outlook Stabile'. L'attribuzione di un rating investment grade "è - rileva la società del gruppo Caltagirone - il coronamento di un percorso iniziato diversi anni fa e che ha visto Cementir diversificare significativamente il proprio portafoglio di business e di prodotto, consentendole di raggiungere una considerevole stabilità nei risultati, confermata anche durante la recente crisi pandemica". Nel corso del 2020, Cementir Holding ha migliorato la propria redditività ed ha ulteriormente ridotto la leva finanziaria. Ed il management prevede che nel corso dei prossimi ci sarà un ulteriore rafforzamento della posizione competitiva, "grazie alla generazione di cassa e agli importanti investimenti in sostenibilità e digitalizzazione previsti nel piano industriale 2021-23". L'outlook stabile per S&P riflette la generazione di cassa del gruppo e la capacità manageriale di mantenere una politica finanziaria prudente. Il gruppo, produttore internazionale di cemento grigio e bianco, calcestruzzo, aggregati e manufatti in cemento, esporta in oltre 70 Paesi nel mondo: è leader globale del cemento bianco, e impiega circa 3.000 persone in 18 Paesi. Quotato a Piazza Affari, il titolo ha guadagnato il 38% da inizio 2021, il +60% in 12 mesi: si muove oggi in Borsa intorno ai 9,2 euro per azione in rialzo dello 0,54%. (ANSA).