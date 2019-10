Cementifici aperti: Boccia in visita

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha voluto approfittare del fine settimana di porte aperte organizzata da Federbeton (la federazione della filiera del cemento e del calcestruzzo) e Aitec (che riunisce i produttori nazionali del cemento). Oggi ha infatti visitato l'impianto Colacem di Galatina, nel leccese, dove i tecnici hanno accompagnare i visitatori in un giro per lo stabilimento che è uno dei più avanzati d'Europa anche grazie a un investimento di 6 milioni sulla torre di preriscaldo, sul filtro per l'abbattimento delle polveri e del carbonile. "Se si vuole guardare il futuro del Paese bisogna visitare la Colacem" ha spiegato Boccia parlando di una "iniziativa molto bella" che permette di raccontare "come si produce cemento e come si costruiscono i fondamentali per un grande Paese che è l'Italia, seconda manifattura d'Europa".