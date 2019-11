Cdp: 'Per supporto Comuni un protocollo operativo'

Arezzo, 20 nov. - (Adnkronos) - Un protocollo per migliorare l'impatto qualitativo e quantitativo degli investimenti pubblici a livello territoriale. E’ stato siglato ad Arezzo, nel corso dell’assemblea annuale di Anci, un accordo tra Cassa depositi e prestiti, Anci e istituto per la finanza e l’economia locale. Secondo quanto prevede il patto Cassa depositi e prestiti supporterà ‘le amministrazioni locali nell’utilizzo degli strumenti di finanziamento e nello sviluppo di nuovi prodotti’. Tra i punti previsti dal protocollo ‘la promozione presso il sistema delle autonomie dell’adozione e il riuso di modelli, metodologie e strumenti efficacemente sperimentati’. “Vogliamo rendere il protocollo molto operativo – ha detto Fabrizio Palermo amministratore delegato Cdp – partendo da progetti realizzati dai comuni in giro per l’Italia, individuarne i migliori, proporre a tutti i comuni progetti già realizzati e affiancare proposte finanziarie adeguate”.