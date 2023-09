Cattaneo (Enel) incontra esponenti del governo Lula in Brasile

(ANSA) - SAN PAOLO, 13 SET - L'amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, è in Brasile per una serie di incontri di alto livello con rappresentanti del governo di Luiz Inacio Lula da Silva. Nell'agenda di Cattaneo figurano tra gli altri incontri con il vicepresidente e ministro dell'Industria, Geraldo Alckmin, con il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira e con direttore generale dell'Agenzia nazionale dell'Energia Elettrica (Aneel). Nella giornata di oggi per l'Ad di Enel c'è stato anche un pranzo con l'ambasciatore Francesco Azzarello, accompagnato nell'occasione dal Head of Americas di Enel, Alberto De Paoli, e dal Country Manager di Enel per il Brasile, Nicola Cotugno. (ANSA).