Catalfo,patente su sicurezza in edilizia

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Una patente a punti per le imprese edili. E' quanto avrebbe proposto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, al tavolo con le parti sociali su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico in materia, per un sistema di qualificazione delle aziende. La patente a punti era stata proposta già dai sindacati. In questo modo le imprese più virtuose avrebbero più punti mentre per quelle interessate da malattie e infortuni, in caso di reiterate violazioni, sarebbero previste sanzioni.