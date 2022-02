Castaldo: 'Blue economy è settore trainante per l'economia italiana'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “I temi dei porti del Mediterraneo devono essere centrali, considerate le ambizioni dell’Europa e dell’Italia nell’ottica geopolitica. Il Pnrr è fondamentale perché permetterà la riuscita di questo piano, puntando allo sviluppo e alla riduzione delle emissioni”. A dichiararlo, nel corso del suo intervento all’iniziativa “Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi”, tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati, è stato il Vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo. “La Blue Economy è un vero e proprio settore trainante per l’economia italiana. Bisogna intervenire nel contrastare la burocrazia per tornare ad essere attrattivi”, ha continuato.