Uno dei beni più importanti per gli italiani, la casa, continua a fornire riscontri negativi e regalare delusioni a chi pensava di fare un buon investimento col mattone. Secondo le ultime stime dell’Istat i prezzi sono infatti ancora in calo. Perdiamo inoltre il nostro primato in materia: non siamo più al primo posto in Europa per il numero di abitazioni di proprietà delle famiglie, essendo stati recentemente superati dalla Spagna.

Sarà colpa della sfrenata precarizzazione degli anni scorsi, o forse degli stipendi nostrani troppo bassi che sconsigliano di imbarcarsi in mutui dall’eterna durata, fatto sta che non siamo più in testa alla classifica dei cultori del mattone familiare.

Crollano i prezzi

L’Istituto di statistica ci dice inoltre che nel primo trimestre del 2019 i prezzi delle case subiscono un’ulteriore contrazione. Negli ultimi 10 anni la flessione si attesta al 17,2 per cento. Da precisare che crollano i valori di mercato delle case vecchie, mentre quelli delle nuove aumentano sia pur leggermente.

“Rispetto alla media del 2010, primo anno per il quale è disponibile la serie storica dell’IPAB (l’indice dei prezzi delle abitazioni), nel primo trimestre 2019 – spiega l’Istat - i prezzi delle abitazioni sono diminuiti del 17,2%, a causa esclusivamente di quelle esistenti i cui prezzi sono calati del 23,7% mentre per quelli delle abitazioni nuove si registra complessivamente un aumento, seppur debole (+0,8%)”.

Le compravendite

Questo nonostante i contratti di compravendita siano in aumento dal 2014. Infatti tali andamenti si manifestano in un contesto di crescita persistente dei volumi di compravendita (+8,8% l’incremento tendenziale registrato per il primo trimestre del 2019 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale). Insomma, anche se la domanda continua a salire i prezzi scendono, e anche questo è un dato che meriterebbe una precisa analisi.

Case (Foto Ansa)

Case nuove e case vecchie

Dunque, per l’Istat un segnale di ripresa giunge dalle case nuove o ristrutturate ma il settore del mattone, in ogni caso, incontra nel suo complesso difficoltà. Nel primo trimestre 2019 i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, sono diminuiti dello 0,5% sul trimestre precedente, e dello 0,8% rispetto a un anno prima. Mentre nel quarto trimestre del 2018 il calo era stato dello 0,5 per cento.

Come si diceva la flessione è determinata dal prezzo delle abitazioni vecchie che registrano un -1,3%. Quello delle case nuove invece aumenta dell’1,7%, con una accelerazione sul +0,6% dell’ultimo trimestre del 2018.

Con i dati del primo trimestre 2019 - sottolinea l'Istat - sono stati aggiornati, come di consueto, i pesi utilizzati per la sintesi degli indici delle abitazioni nuove e di quelle esistenti. In particolare, il peso delle abitazioni nuove continua a diminuire ed è pari a 16,6% (era quasi il 35% nel 2010) contro l’83,4% delle abitazioni esistenti. Il tasso di variazione acquisito dell’IPAB per il 2019 è negativo e pari a -0,8%.

La posizione di Confedilizia

La stima dell’Istituto nazionale di statistica confermerebbe uno “stato di crisi del mercato immobiliare italiano, unico in Europa a soffrire” afferma sul Corriere della Sera il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa auspicando un intervento per “smontare la patrimoniale sugli immobili da 21 miliardi l’anno”.

E senza interventi importanti la situazione rischia di non cambiare di molto. Secondo uno studio Nomisma - società di consulenza fondata nel 1981 a Bologna da un gruppo di economisti, con il sostegno di alcune banche e grandi organismi economici - ripreso dal Sole 24 Ore a marzo di quest’anno, “le compravendite nel 2019 continueranno a crescere, ma a un ritmo molto più contenuto rispetto a quello degli ultimi anni (del 2-3% contro il 6,5% del 2018), con stime ancora più al ribasso per il 2020 e il 2021”.