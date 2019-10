Dal bonus facciate al bonus giardini: cosa resta e cosa cambia nelle agevolazioni per la casa

Con la nuova manovra si delineano novità importanti anche sulla casa. Si va dal bonus facciate agli sconti e agli altri ecobonus in materia.

Per quanto concerne il cosiddetto Bonus facciate (contemplato dal Documento programmatico di bilancio, Dpb) la possibilità di fruire del beneficio del 90% per le spese che verranno sostenute nel 2020 - come si legge nell'utile riepilogo de Il Sole 24 Ore - è finalizzata a rendere più belli i centri e le città del nostro Paese.

Vi è "nella legge di bilancio - scrive su Twitter Dario Franceschini - una norma coraggiosa che renderà più belle le città italiane. Con il Bonus Facciate si prevede "un credito fiscale del 90% per chi rifà nel 2020 la facciata di casa o del condominio, in centro storico o in periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni".

Liberamente ispirato a una legge francese

Il provvedimento cui si riferisce il ministro per i Beni e le attività culturali si ispira a una legge francese degli anni sessanta (la c.d. loi Malraux), che ha cambiato l'immagine di molte città della Francia. Il 'Bonus Facciate' si propone di concentrare nel prossimo anno gli investimenti per il rifacimento delle facciate di palazzi e edifici storici e moderni e dovrebbe avere le potenzialità per rilanciare la cura degli stabili, la riqualificazione del patrimonio edilizio e il risparmio energetico seminando effetti positivi per l'occupazione nel settore edilizio, per il decoro urbano e le entrate fiscali.

Restano però alcuni aspetti da definire. Prima di tutto il massimale di spesa cui si applicherà il bonus, la definizione degli anni entro cui potrà avvenire il recupero, a quali lavori sarà correlato e a quali immobili e soggetti sarà destinato (Solo Irpef e non Ires?).

Previsto complessivamente un piano da 1 miliardo per la riqualificazione dei quartieri delle città già annunciato dalla ministra per le Infrastrutture e i Trasporti, De Micheli.

L'intento del governo è quello di attivare l'edilizia nel prossimo anno per un ammontare tra 1,4 e 2,2 miliardi. Dovrebbero essere esclusi gli immobili non residenziali e interventi di manutenzione ordinaria come la tinteggiatura delle facciate.

Bonus ristrutturazioni

L'attuale bonus ristrutturazioni dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2020, e prevede un risparmio fiscale del 50% per cento, per una spesa massima di 96mila euro in dieci quote annuali. Riguarda interventi di restauro, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, caldaie e allarmi.

Alla stessa maniera si prevede una proroga di un anno per gli interventi per il risparmio energetico: detrazione fiscale del 50 o del 65% (in dieci anni) in base alla tipologia dei lavori. Il tetto di spesa passa da 30mila a 60mila e fino a 100mila euro degli impianti di climatizzazione invernale a infissi e pannelli solari.

Per gli interventi “qualificati” in condominio crescono le agevolazioni: 70 o 75% su una spesa totale di 40mila euro moltiplicato per il numero di unità dell’edificio”.

Sull'argomento è probabile che gli interessati agli interventi attendano ora un po’ per vedere cosa conviene fare. Se utilizzare - per esempio - il bonus facciate o il bonus ristrutturazioni. Cosa che, a certe condizioni, potrebbe anche intaccare l’interesse a veder realizzati interventi più efficienti dal punto di vista energetico.

Non si parla più di bonus giardini (Ansa)

Bonus giardini

Prevista anche la conferma del bonus mobili connesso alle ristrutturazioni. Non si considera invece nel Dpb il bonus giardini del 36% che dovrebbe scadere a fine anno. Chi aveva intenzione di fare qualcosa a proposito farebbe bene, dunque, ad affrettarsi. Ovviamente c'è, come fanno Italia Viva e Coldiretti, chi insiste affinché la misura venga recuperata.

La detrazione Irpef del 36%, calcolata su un ammontare massimo di spese non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, riguardava interventi per la 'sistemazione a verde' di "aree scoperte, private, di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e giardini pensili". La detrazione spettava anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne di edifici condominiali.

Le agevolazioni per il 2021

Gli ecobonus e il sismabonus, attualmente confermati fino a tuto il 2021, non dovrebbero essere prolungati oltre. Si parla dell’ecobonus su parti comuni condominiali, compreso quello potenziato al 70-75%, e il sismabonus, sia su singole unità che su parti comuni. Il bonus è detraibile in cinque o dieci anni fino a un tetto di spesa di 96mila euro (136mila per condomini insieme all’ecobonus). Quindi chi sta programmando lavori in condominio e teme di non finirli entro il 2020 farebbe bene ad orientarsi su tali sconti.

Si tratta in sostanza di misure per agevolare gli interventi destinati a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e la messa in sicurezza antisismica.

Credito d'imposta

Quanto alla possibilità di cessione del credito d’imposta, attualmente prevista per eco e sismabonus – chiarisce il Sole - non è certo ci sia per il bonus facciate.

Bonus mobili

Infine, come si accennava, chi ha diritto allo sconto fiscale per ristrutturazione, può fruire anche del cosiddetto bonus mobili fino al 31 dicembre 2020. L'agevolazione fiscale concerne una spesa fino a 10mila euro per l’arredamento e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+. Prevista la detraibilità del 50% in un decennio.