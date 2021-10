Casa: compravendite IV trimestre 2020 +4,9%, oltre 2010

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Nel IV trimestre 2020 sono 245.240 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari. Le compravendite aumentano del 3,2% rispetto al trimestre precedente e del 4,9% su base annua. E' quanto risulta dai dati Istat. Dopo il forte calo per la pandemia nei primi sei mesi dell'anno e la crescita del terzo trimestre nel quarto trimestre l'indice destagionalizzato delle compravendite continua ad aumentare, superando i valori medi del 2010 in tutte le aree geografiche del Paese. Come nel precedente trimestre, la crescita è trainata dal Nord. (ANSA).