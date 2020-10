Cartelle esattoriali e pignoramenti, dal 16 ottobre si riparte: ecco le date della riscossione

Torna in auge il tema delle cartelle esattoriali. La sospensione dell’attività di riscossione era prevista fino a metà ottobre. Dal 16 dunque riprenderà l’invio di atti e notifiche e pure dei pignoramenti.

Le cartelle (sono oltre 9 milioni) però non partiranno tutte insieme ma secondo un piano graduale, come annunciato dal ministro dell’Economia Gualtieri.

Il calendario

A questo proposito l’Agenzia delle Entrate – come spiega Money.it in un suo approfondimento - ha specificato che i soggetti senza debiti scaduti all’8 marzo scorso non si vedranno recapitare nulla fino al 1° dicembre.

Invece il "pagamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, che avevano una scadenza di pagamento compresa tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020, dovrà avvenire entro il prossimo 30 novembre”.

Agenzia delle Entrate (Ansa)

Entro lo stesso termine dovranno essere corrisposte anche le rate dei provvedimenti di dilazione concessi con scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo e il 15 ottobre 2020).

Per quanto concerne i piani di rateizzazione in essere al 15 ottobre (o richiesti entro la medesima data) si potrà comunque beneficiare del maggior periodo di decadenza, stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.

Le rate che scadono dopo il 15 ottobre invece – precisa puntualmente il sito - devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.

Nessuna proroga della sospensione

L’impressione, stando alle dichiarazioni di Gualtieri, è che non ci sarà nessuna proroga della sospensione dell’attività di riscossione: da oggi 16 ottobre l'azione del Fisco dovrebbe insomma ripartire appieno e senza ulteriori interruzoni.

Con una nuova sospensione lo stato dovrebbe pagare infatti costi troppo salati. Quella attuale sarebbe “costata 65,8 milioni di euro per il 2020 in termini di saldo netto da finanziarie e 165,5 milioni di euro in termini di indebitamento netto”. Far slittare di ulteriori 45 giorni la ripresa della riscossione, facendola ripartire il 1° dicembre, significherebbe dover raddoppiare le risorse stanziate. D’altro canto però, non saranno pochi coloro che, in questa fase di crisi da Covid e di contrazione delle attività, si troveranno davvero a mal partito davanti al peso di tali cartelle.