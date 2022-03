Caro carburante: Cia, dopo blocchi 15mln ortofrutta buttati

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - "A seguito del blocco dell'autotrasporto del 14 marzo, la situazione generale dell'agricoltura sarda è divenuta insostenibile e sta provocando perdite ingenti al comparto dei prodotti freschi di rapida deperibilità". Lo denuncia, in questa prima settimana di agitazione che ha bloccato tutti i porti dell'isola, Cia-Agricoltori Italiani che stima 15 milioni di euro di danni per l'ortofrutta regionale e per le 2.500 aziende del settore (nel complesso 7.200 ettari), rappresentate all'80% da carciofeti. "Le proteste dei tir per contestare l'insostenibile aumento del prezzo dei carburanti si aggiungono a tutti i gravi problemi dell'agricoltura sarda, che rispetto al resto della penisola vive una condizione di grave eccezionalità - spiega l'organizzazione - La situazione esplosiva rischia, infatti, di mettere in crisi un sistema agricolo che paga una delle peggiori stagioni climatiche degli ultimi anni, con la cancellazione di molte colture in questo primo semestre del 2022". "Il blocco dell'autotrasporto si va ad aggiungere ai pesanti rincari di materie prime, concimi e prodotti energetici, che stanno seriamente compromettendo la tenuta del comparto primario regionale. In particolare, anche il settore zootecnico versa in condizioni disperate e necessita di intervento immediato - aggiunge la Confederazione - A causa delle limitazioni commerciali dovute alla guerra, si lamenta un preoccupante deficit di approvvigionamento di mangimi per gli allevamenti e molte aziende sono a rischio chiusura o macellazione dei capi. Il presidente nazionale Cia, Dino Scanavino, chiede un intervento urgente al Governo per risolvere tempestivamente l'emergenza: "E', altresì, indispensabile istituire un corridoio di tutela che permetta il trasferimento -in entrata e uscita dalla Sardegna- dei prodotti agroalimentari, in particolar modo quelli deperibili e la mangimistica indispensabile per la sopravvivenza degli allevamenti". (ANSA).