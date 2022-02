Contro il caro bollette arriva lo sconto del 10% grazie all'azzeramento degli oneri di sistema

Gli oneri generali di sistema saranno azzerati nel primo trimestre del 2022. Largamente annunciato, ecco dunque il provvedimento che intende limitare gli aumenti che che già si stanno imponendo nel bilancio dei costi energetici degli italiani. La buona notizia riguarda anche coloro che hanno già effettuato il pagamento delle fatture che, in questo caso, riceveranno rimborsi e conguagli.

Non è un intervento dai sentori rivoluzionarii, intendiamoci, perché gli oneri di sistema, addebitati per coprire i costi legati al sistema elettrico, influiscono sulla bolletta per circa il 10% della fattura, sia di luce che di gas.

Per quanto riguarda le imprese, ma solo queste, il Decreto sostegni Ter ha previsto anche uno sconto tramite credito d'imposta, circa un -20% sulle spese energetiche del primo trimestre. Inutile dire che le imprese non si reputano soddisfatte: i loro costi dell'energia, calcolano, sono saliti di almeno 30 miliardi per il 2022. Un allarme che non può lasciare indifferente il governo che sta studiando altre soluzioni per alleggerire il carico eneergetico. In particolare si parla del raddoppio di produzione di gas nazionale fino a 8-10 miliardi, così come la creazione di qualcosa di simile a una riserva di gas a costi ridotti da destinare alle imprese in difficoltà.

Oneri di sistema azzerati per le imprese medie e grandi

A questo si aggiunga la misura adottata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) che ha adottato una delibera che azzera gli oneri di sistema. Arera si rivolge in particolare alle imprese medie e grandi con potenza pari o superiore a 16,5 kW. "Analoga misura anche per i clienti domestici e le piccole imprese (sotto i 16,5 kW di potenza) era stata già prevista con l'aggiornamento trimestrale di fine dicembre", ha dichiarato Arera, come riportato da Il Messaggero. Il Decreto Sostegni Ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio, comincerà a produrre i suoi effetti a partire da bollette future. In questo caso le imprese potranno accedere ai conguagli.