Carige, strada in salita per una soluzione di mercato

Roma, 9 mag. (askanews) - E' impervia la strada di una "soluzione di mercato" per Carige dopo che a sorpresa il colosso americano del risparmio Blacrock si è sfilato dall'operazione. Da Sibiu, il premier Giuseppe Conte assicura che "la nazionalizzazione non è all'ordine del giorno; è all'ordine del giorno invece una soluzione di mercato. E in una soluzione di mercato, se si chiude una porta se ne apre un'altra". Anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria confida in una soluzione di mercato. Per il titolare di Via XX Settembre il lavoro fatto per Blackrock potra' essere utile per una nuova soluzione visto che ci sono "le convenienze" per un possibile acquirente.Dopo la retromarcia di Blackrock, i commissari della banca ligure hanno affermato di essere "al lavoro per esplorare tutte le possibilità di dare vita comunque a una soluzione privata, di mercato, all'altezza del potenziale della nostra banca". Tuttavia "resta comunque ferma, a tutela della stabilità dell'istituto, anche la possibilità di avviare l'iter per la richiesta della ricapitalizzazione precauzionale al ministero dell'Economia".Nel decreto Carige varato a gennaio, il governo ha stanziato fino a un miliardo per la ricapitalizzazione precauzionale dell'istituto. Un provvedimento fotocopia rispetto a quello per MPS.Un intervento diretto dello Stato nel capitale tuttavia necessita di una serie di passaggi. Carige è stata messa in liquidazione dalla Bce e quindi sarà la Banca centrale europea a dover dare, eventualmente, il via libera all'utilizzo di capitale pubblico. Infatti la ricapitalizzazione precauzionale deve avere carattere temporaneo e può essere autorizzata solo se le autorità di vigilanza attestino la solvibilità della banca. E in ogni caso serve un piano di ristrutturazione che deve essere approvato dalla Commissione europea in grado di ripristinare la redditività nel medio-lungo periodo.In sostanza si tratta dello stesso schema seguito per Mps. In alternativa, se non emergerà una soluzione di mercato, c'è il precedente delle banche venete (Bpvi e Veneto Banca) per le quali non è stato riconosciuto l'interesse sistemico obbligando il governo guidato da Paolo Gentiloni a procedere con la liquidazione coatta e il passaggio a Intesa Sanpaolo delle good bank.