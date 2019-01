Carige, Modiano: per salvarla bastano 320 mln non miliardi

Genova, 9 gen. (askanews) - "Per salvare Carige bastano 320 milioni, che sono quelli che il fondo interbancario nel suo ramo volontario aveva stanziato come obbligazione subordinata che ci metteva in condizione di rispettare i parametri europei e che erano destinati ad essere convertiti in capitale se l'assemblea avesse autorizzato la conversione. Tutti i problemi che ci assimilano ad altri salvataggi miliardari non hanno niente a che fare con la realtà". Lo ha detto il commissario straordinario di Banca Carige, Pietro Modiano, durante una conferenza stampa convocata per presentare la rinnovata partnership tra l'istituto di credito genovese e la Regione Liguria.