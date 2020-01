Carige: Buonaura nuovo presidente

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - L'assemblea degli azionisti Carige ha nominato il nuovo Cda della banca: Vincenzo Calandra Buonaura presidente e Angelo Barbarulo vice. In consiglio entra anche Francesco Guido, che secondo le attese sarà il nuovo Ad. In cda, dalla lista Fitd, Sabrina Bruno, Lucia Calvosa, Paola Demartini, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti e Francesco Micheli. Per la lista presentata da Ccb Leopoldo Scarpa. Al nuovo cda spetterà di portare la banca "ai livelli conformi alla sua lunga storia nell'economia e nella società ligure e del Paese", ha detto il presidente del Fitd Salvatore Maccarone all'assemblea che segna la fine del commissariamento. Il commissario Pietro Modiano ha detto: "Noi tre commissari abbiamo la certezza che da domani le energie si potranno dedicare solo al futuro. L'intervento del Fitd è stato provvidenziale e ha consentito il salvataggio senza mettere le mani in tasca ai cittadini". E il commissario Fabio Innocenzi ha detto: "Il Decreto Carige è stato fondamentale per salvare la banca. Ha portato 3 mld".