Carige: Bper presenta al Fitd offerta non vincolante

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Bper ha presentato al Fondo Interbancario di tutela dei depositi un'offerta non vincolate per l'acquisizione di Carige. Lo si legge in una nota. La proposta di acquisizione di Carige da parte di Bper prevede che il Fitd versi un miliardo di euro per ricapitalizzare l'istituto ligure e che l'istituto emiliano paghi 1 euro per rilevare l'88,3% del capitale dell'istituto ligure in mano al Fitd e a Ccb. Bper lancerà un'opa a 0,80 euro per azione, con un premio del 29% rispetto al prezzo di chiusura di Carige ieri. L'istituto ligure verrà poi incorporato in Bper. (ANSA).