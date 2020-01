Carige: anche Fitch migliora il rating, ora banca è sostenibile

Roma, 9 gen. (askanews) - Anche Fitch, come Moody's, migliora il rating di Banca Carige, di nuovo sostenibile dopo l'aumento di capitale di settembre. Lo comunica l'istituto di credito ligure, sottolineando che "anche Fitch ha avviato il processo di re-rating di Banca Carige risolvendo il 'rating watch positive' assegnato il 27 settembre a valle dell'assemblea straordinaria dei soci del 20 settembre che aveva approvato il complessivo piano di rafforzamento".Per l'agenzia americana l'esito positivo delle operazioni di rafforzamento patrimoniale e di derisking, "unitamente ai benefici riflessi sul funding e sulla liquidità, hanno ripristinato la sostenibilità della banca e hanno consentito l'upgrade del rating corrispondente (viability rating) a 'b-' da 'f'. Sono stati quindi riallineati a 'B-', in aumento di due notches, il rating emittente a lungo termine e il rating sui depositi a lungo termine; l'outlook è stato riportato a stabile".Il processo di upgrade "potrà gradualmente continuare in presenza di progressi nel rafforzamento del marchio Carige con la conseguente crescita sostenibile del business e il ritorno a una strutturale redditività".