[Il caso] L'assurdità del canone Rai in bolletta: pagano più persone ma si incassano meno soldi

E' uno dei ricordi meno graditi del governo Renzi: canone Rai inserito nella bolletta dei consumi elettrici a più riprese. Difficilissimo sfuggire al pagamento o evadere, e conto che sale a sommare quanto dovuto all'Enel a ciò che chiede la Rai per il possesso di apparecchi di riproduzione video (in tutti i formati, dunque non il solo televisore). La misura è entrata in vigore nel 2016, nel prevedibile mugugno generale. Ma è servita ad assicurare maggiori incassi alla Rai che già lottava contro l'evasione (30%) della seconda tassa più detestata dagli italiani dopo il bollo auto? Qui viene il bello, perché la risposta è no e a dare quella risposta è lo stesso amministratore delegato del servizio televisivo pubblico, Fabrizio Salini, chiamato a riferire di fronte alla Commissione di vigilanza Rai.

Più soldi dati meno soldi in cassa: come è possibile

L'ad della Rai, Salini, cifre alla mano ha messo in chiaro che le cose non vanno meglio: nel 2013 la tv di Stato incassava 1 miliardo e 655 milioni. Nel 2018, ultimo anno completo su cui fare rilevazione di dati, il canone in bolletta ha portato nelle casse del servizio pubblico 1 miliardo e 637 milioni. Fanno 18 milioni di euro in meno, mica bruscolini. La ragione principale è che metà di quanto paghiamo nella bolletta Enel che comprende il canone televisivo no va alla Rai ma direttamente allo Stato che lo usa per altri fini. Non finisce qui, perché sulla tassa per il possesso di un apparecchio di riproduzione video (di cui, è bene ricordarlo, il cittadino ha già pagato l'Iva al momento dell'acquisto) è ancora lo Stato a imporre una ulteriore tassa del 5% che decurta la tassa dovuta alla Rai di altri 85 milioni. Fra altre imposte e l'Iva se ne vanno inoltre 150 milioni, e al conto vanno aggiunti 100 milioni per il fondo che aiuta le piccole reti televisive in nome del pluralismo. C'è poi da considerare, come ha sottolineato Salini alla Vigilanza, che per rendere meno amara la pillola del canone Rai in bolletta elettrica, il governo nel nome del "pagare tutti per pagare meno" ritoccò l'entità del canone da 113 a 90 euro. Quindi già il pagamento base è meno sostanzioso, poi arrivano tutte le voci di "storno" dal servizio di riscossione allo Stato.

Una Rai che smette di essere pubblica?

Mentre Salini alza la voce allarmato per la difficile sostenibilità del sistema di produzione Rai a motivo degli incassi in diminuzione, riparte la polemica attorno all'assetto del servizio televisivo pubblico con la proposta di abolire il canone Rai una volta per tutte (su questo fronte sono schierati i 5 Stelle ma ne ha parlato anche Italia Viva, cioè il nuovo partito fondato proprio da Renzi) e di rendere la tv di Stato un soggetto che si regge totalmente sulla raccolta pubblicitaria. Ipotesi scartata dai vertici Rai, spaventati dall'idea, e contemporaneamente incalzati da chi, anche sul fronte politico torna a dire che il numero di ospiti (e di ricchi cachet a loro riconosciuti) vada drasticamente ridotto. Perché da quelle continue comparsate guadagnano riccamente volti noti e loro agenti, non la qualità complessiva della tv pubblica e meno che mai i suoi bilanci.