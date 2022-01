Cambio al vertice di Igt: si dimette Pellicioli, Sala presidente esecutivo e Sadusky ceo

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - International Game Technology ha annunciato oggi che, in data 14 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato alcuni cambiamenti che riguardano il top management e i membri del Consiglio di Amministrazione. Lorenzo Pellicioli si dimetterà dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Igt, mantenendo il ruolo di amministratore non esecutivo. Marco Sala, attuale ceo di Igt, diventerà Presidente Esecutivo del Consiglio stesso. Vincent Sadusky assumerà la carica di ceo ed Executive Director. Questi cambiamenti saranno efficaci a partire dal 24 gennaio 2022. In un comunicato stampa separato pubblicato oggi, B&D Holding S.p.A., l’azionista di maggioranza di De Agostini, ha annunciato che nel corso dell’assemblea degli organi societari di De Agostini, che si terrà nel mese di giugno 2022, Marco Sala sarà proposto come ceo della società, in sostituzione di Lorenzo Pellicioli. “I cambiamenti ai vertici di Igt rappresentano un passo importante nel posizionamento della Società in vista della prossima fase della sua evoluzione. Queste azioni rafforzano ulteriormente la capacità di Igt di implementare la propria strategia di lungo termine e le iniziative mirate alla creazione di valore presentate nel recente Investor Day della Società. Per Marco, passare alla guida del Consiglio di Amministrazione di Igt è un’evoluzione naturale: nei 19 anni trascorsi in Igt, Marco ha maturato una comprovata esperienza di successo, guadagnandosi la fiducia e il rispetto di clienti, investitori, partner commerciali e degli enti regolatori. In qualità di Presidente Esecutivo, Marco si dedicherà in particolare alla gestione del Consiglio di Amministrazione, alle tematiche di corporate governance, ivi comprese le iniziative relative alla sostenibilità, e guiderà l’evoluzione strategica di Igt. Siamo altrettanto lieti di annunciare che Vince Sadusky, manager di grande esperienza e da tempo membro del Consiglio di Igt, nonché ex Presidente del nostro Comitato Audit, prenderà il posto di Marco in qualità di ceo. Vince apporterà al nuovo ruolo un insieme di competenze uniche, coniugando la sua conoscenza di Igt con la comprovata capacità di creare valore per gli azionisti dimostrata in ruoli direttivi presso aziende quotate e non quotate, in settori dinamici quali il digitale e i media. Ci aspettiamo quindi un’agevole transizione nel ruolo di ceo”, ha dichiarato Lorenzo Pellicioli, Presidente di Igt. “Sono particolarmente contento di assumere il nuovo ruolo di Presidente Esecutivo di Igt e di poter continuare a collaborare con Vincent, con il quale ho lavorato intensamente in questi anni, per proseguire il percorso di crescita di Igt. Credo che le nostre esperienze siano complementari e potranno creare valore per tutti gli stakeholders. In particolare, la profonda esperienza di Vince nella gestione di aziende con un ampio portafoglio di attività e la sua conoscenza dei mercati finanziari saranno preziose nella fase di implementazione della nostra strategia”, ha affermato Marco Sala, ceo di Igt. “Igt è ottimamente posizionata per il futuro, e io accetto con entusiasmo di ricoprire il ruolo di ceo della Società. Con un team di senior manager di altissimo livello e di collaboratori di grande competenza in tutto il mondo, questo ruolo rappresenta per me un’opportunità straordinaria di supportare un’azienda leader nel proprio settore nella prossima fase della sua crescita”, ha detto Vincent Sadusky. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Maria Pinelli e Ashley Hunter membri non esecutivi del Consiglio stesso. Ashley Hunter è stata altresì nominata membro del Comitato Nomine e Corporate Governance della Società, mentre Maria Pinelli è stata nominata Presidente del Comitato Audit di Igt, in sostituzione di Vincent Sadusky. Questi cambiamenti sono entrati in vigore il 14 gennaio 2022. “Siamo felici di accogliere Maria e Ashley nel Consiglio della Società. Entrambe hanno un ampio bagaglio di esperienze professionali, che arricchisce Igt e migliora ulteriormente il profilo del nostro Consiglio: siamo certi che sapranno dare alla società un contributo prezioso”, ha dichiarato Lorenzo Pellicioli, Presidente di Igt.