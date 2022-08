Milano, 22 ago. (askanews) - L'euro è scivolato sotto la parità col dollaro, sulla scia del differenziale tra i tassi favorevole e la tensione sui mercati finanziari per la crisi energetica. La divisa europea è scivolata sotto al parità per qualche minuto, toccando gli 0,9992 per poi risalire a 1,0015.