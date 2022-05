(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Avvio di giornata poco mosso per l'euro. La moneta unica europea è scambiata a 1,0508 dollari, a fronte del valore di 1,0516 di ieri sera a New York (-0,4%). Sullo yen l'euro passa di mano 136,03 yen in rialzo dello 0,4% (ANSA).