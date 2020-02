Calzolari (BolognaFiere): 'Settore in crescita e con forte internazionalizzazione'

Milano, 6 feb. - (Adnkronos) - “Il settore del beauty è in netta crescita e si sta allargando a quei mercati di Paesi che hanno raggiunto il benessere economico e ne orientano una parte nella spesa sulla cura della persona”. Così Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, ha commentato la forte spinta verso l’internazionalizzazione del mercato del beauty (profumeria, cosmesi e cura della persona) durante la presentazione a Milano della 53° edizione di Cosmoprof Worldwide, l’evento B2B dedicato all’industria cosmetica che aprirà i battenti a Bologna il prossimo 12 marzo. “Cosmoprof è l’ammiraglia nel processo di internazionalizzazione della Fiera di Bologna e anno dopo anno cresce nel mondo — ha aggiunto Calzolari — abbiamo recentemente inaugurato le edizioni di Mumbai e Bangkok, la Cina è per un mercato già acquisito da tempo, negli Stati Uniti abbiamo aperto a Las Vegas e in questo modo crescono le relazioni e le collaborazioni necessarie a costruire un network di respiro sempre più internazionale”.