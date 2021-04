Caltagirone: assemblea nomina cda, approva bilancio e cedola

(ANSA) - ROMA, 27 APR - L'assemblea degli azionisti della holding Caltagirone ha nominato il consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023. E' composto da 12 membri. Dalla lista di maggioranza presentata da Finanziaria Italia 2005 sono stati eletti: Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Nobile Francesca Comello, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Elena De Simone, Massimo Lapucci, Sarah Moscatelli e Filomena Passeggio. Dalla lista di minoranza, presentata dai gestori di fondi Anima, Bancoposta Fondi, Eurizon Capital, Fideuram Asset Management Ireland e Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management, è stato eletto Luciano Mozzato. Gli azionisti hanno approvato il bilancio 2020 chiuso, come già noto, con un risultato netto, compresa la quota di pertinenza dei terzi, in crescita del 4% a 85,4 milioni, di cui 44,8 milioni di competenza del gruppo (+1,6%). Via libera dei soci anche alla distribuzione di un dividendo da 0,07 euro per azione, invariato rispetto all'anno precedente. Il pagamento avverrà a partire dal 26 maggio 2021 con data 24 maggio 2021 per lo stacco della cedola e con record date alla data del 25 maggio 2021. (ANSA).