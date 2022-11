Superbonus al 90% anche per villette: ecco come si calcola il quoziente familiare per ottenere l’incentivo

Il Decreto “Aiuti quater” ha stabilito che per i condomìni, dal 1° gennaio 2023, l’aliquota per accedere al Superbonus scenderà dal 110% al 90%. Mentre i proprietari di una villetta possono ottenere l'incentivo solo se si tratta di una prima casa e se il reddito familiare non raggiunge o superi la soglia dei 15 mila euro l’anno.

Come si calcola il tetto dei 15 mila euro

Il decreto introduce anche una nuova modalità di calcolo del reddito entro il quale si può beneficiare dell’agevolazione per le villette che prende in considerazione il “quoziente familiare”. Per capire se si può usufruire dell’incentivo statale e quindi se non si supera il tetto di 15mila euro l’operzione da compiere è questa: si devono prendere i redditi registrati in famiglia nell’anno antecedente la spesa per l’efficientamento. Una volta sommati, si dividono per un coefficiente determinato in base alla numerosità della famiglia. Se c’è un solo contribuente, il coefficiente è 1 e quindi si prende tutto il reddito. Il coefficiente è incrementato di uno se è presente un secondo familiare convivente; di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico. Così, ad esempio, un contribuente con un reddito di 50mila euro, con un coniuge e quattro figli a carico, ai fini del calcolo del nuovo quoziente si vedrà rideterminare in 12.500 euro il valore rilevante ai fini dell'accesso al bonus edilizio. Il nuovo sistema di calcolo è abbastanza semplice ma diverso dall’Isee utilizzato finora per accedere a una serie di agevolazioni sociali per le famiglie.

Le differenze tra Quoziente familiare e Isee

L’Isee, come è noto, va a fotografare il reddito di una persona sola o di una intera famiglia, calcolando sia i redditi da lavoro, o altri introiti, sia il 20% del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare: da qui si utilizza una scala di equivalenza in funzione sia della composizione della famiglia che di condizioni di disagio in essa presenti. Una volta calcolata la soglia Isee, si può stabilire se si ha diritto a un’agevolazione oppure no, se si può percepire un bonus, si determina l’importo dell’assegno unico e universale per i figli minori. Il quoziente familiare invece non prende in considerazione il reddito ma lo va a tassare “per quote”: il reddito, infatti, verrà diviso per un quoziente determinato sia in base al numero delle persone che appartengono a quel nucleo familiare, sia alle caratteristiche dei vari componenti.

I coefficienti assegnati ad ogni membro del nucleo familiare

1 per single e per le vedove/i con almeno un figlio a carico

2 per coppia sposata o convivente

0,5 per primo e secondo figlio

1 per ogni figlio dopo il secondo

0,5 per i genitori soli con almeno un figlio a carico

Dal terzo figlio in poi o con figli disabili a carico il quoziente cambia e si alza fino ad un massimo di 4.