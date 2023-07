(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Nel primo semestre il prezzo medio al consumo del gasolio è risultato più basso di 13 centesimi al litro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un risparmio di 10 euro per un pieno da 50 litri. Lo si legge in una nota dell'Unem, Unione energia per la mobilità. (ANSA).